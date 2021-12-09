За расследование дела омича, который ударил бывшую жену ножом в горло, взялся Следственный комитет

Расследованием дела займутся специалисты следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня мы уже рассказывали о случае нападения бывшего мужа на омичку. Как рассказал ее сын, женщина вернулась вечером с работы и застала пьяного экс-супруга в квартире. Он хотел встретиться с детьми. Женщина отказала ему, а мужчина разозлился и бросился на нее с ножом. В результате омичка получила три ножевых ранения в горло, но выжила.

У сына пострадавшей появились вопросы к действиям полиции, поэтому он попробовал привлечь внимание к проблему через соцсети.

- В связи с опубликованным в СМИ намерением жителя Омска обратиться к руководству СК России о нападении на его мать и поступивших угрозах убийства со стороны отчима Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Винникову О.Е. доложить об обстоятельствах произошедшего, - отметили в пресс-службе федерального Следственного комитета.