Прошедшая ночь была самой холодной с начала зимы

Зима уже установила рекорд по минимальной температуре. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году зима довольно быстро установила рекорд по минимальной температуре. Прошло чуть больше недели, а синоптики уже сообщили о том, что минувшей ночью, 9 декабря, фиксировали минимальную температуру -30 градусов в Усть-Ишиме. -29 градусов зафиксировали в Тевризе и Седельниково.

- Территория Омской области оказалась во власти холодного арктического воздуха. Повсеместно наблюдалась морозная, без существенных осадков погода. Но уже сегодня днем с приближением фронтальной зоны синоптическая ситуация начнет меняться, - отметила начальник «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Также по данным синоптиков уже завтра, 10 декабря, погода изменится. Потеплеет до -11 градусов, но осадков не прогнозируют. Такая погода продержится в регионе и на следующей неделе.