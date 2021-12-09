В Омске к Новому году украсят башенные краны на стройках

Разноцветные подъемные краны появляются на стройках в разных районах Омска. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Уже не первый год омские строители принимают участие в украшении города к Новому году. Он берутся преобразить одни из самых заметных объектов на стройках – башенные краны. Их украшают разноцветными светодиодными гирляндами, которые зажигают по вечерам. Издалека смотрится ничуть не хуже, чем новогодняя елка.

- В преддверии Нового года подсветка башенных кранов и световое оформление территории строительных площадок улучшает эстетический вид строящихся объектов, а также создает праздничное настроение у горожан, - отметила директор департамента архитектуры и градостроительства Светлана Рогова.