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Общество9 декабря 2021 10:04

В Омской области за сутки ковидом заразились 573 человека

Показатели остаются стабильными около месяца
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске продолжает сохраняться высокий уровень заболеваемости ковидом.

В Омске продолжает сохраняться высокий уровень заболеваемости ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске показатели по коронавируса в последнее время показывают удивительную стабильность. Уже почти месяц они не меняются. По последним данным в Омской области за сутки заразились 573 человека. За все время пандемии коронавируса в регионе заразились уже 119 760 человек.

В тоже время выздоровел за сутки 841 человек. За все время пандемии победить вирус смогли 96 752 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные случаи. Они тоже показывают удивительную стабильность. За последние сутки скончались 11 омичей. За все время пандемии в регионе зафиксировали 2 935 смертей от ковида.