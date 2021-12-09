Оставшимся зимой без угля районам Омской области выделили финансовую помощь

Районам Омской области выделили помощь для покупки угля и мазута. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недавно обнаружились большие проблемы с поставками угля и мазута для котельных в нескольких районах Омской области. Жители жаловались на холодные батареи в квартирах, а местные ТЭЦ на отсутствие топлива. Получился замкнутый круг. Из-за резкого повышения цен поставщики топлива отказывались выполнять старые контракты, а у коммунальщиков просто не было денег на доплату.

На ситуацию обратили внимание и в правительстве региона. О ситуации с обеспечением районных котельных топливом рассказал губернатор Александр Бурков.

- Большереченский, Омский и Тарский район пострадали из-за недостатка мазута. Им оказана помощь - более 100 млн. рублей. Они входят в нормальный режим работы. По углю вчера я проводил комиссию, было решено выделить 45 млн. Мы 12 районов обеспечили финансовыми средствами, чтобы они смогли погасить рост цент на топливо, - отметил Бурков.