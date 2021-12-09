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Общество9 декабря 2021 8:51

Две омички украли из аптеки лекарств на 3 тысячи рублей

И выбросили их при задержании
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омички испугались содеянного и выбросили таблетки.

Омички испугались содеянного и выбросили таблетки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в полицию обратились владельцы аптеки в поселке Таврическое Омской области. Они сообщили, что две женщины украли с полок лекарства. Ориентировки разослали всем патрульным и сотрудникам Росгвардии. Именно наряд последних заметил двух подходящих под описание женщина на улице поселка.

Росгвардейцы остановили женщин и выяснили, что они действительно ограбили аптеку. На вопрос об унесенных лекарствах, они ответили, что испугались и успели их выбросить. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, аптеку обнесли две местные жительницы 30 и 35 лет, неоднократно привлекавшиеся к уголовное ответственности. Ущерб от их действий составил 3000 рублей. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.