Омский губернатор стал участником комиссии по развитию Восточной Сибири

Возглавил комиссию по поручению президента России министр обороны Сергей Шойгу. В составе этого органа 28 человек, среди которых общественники, чиновники, руководители регионов. Александр Бурков также входит в комиссию. Среди членов этой структуры такие известные люди как председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ» Олег Дерипаска, вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Артем Манукян, председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, губернатор Красноярского края Александр Усс, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и другие.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина остальные лидеры предвыборного списка «Единой России» также возглавили специально созданные партийные комиссии, цель которых реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».