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Общество9 декабря 2021 8:32

Омича, устроившего на трасе аварию с двумя погибшими, осудили на 8,5 лет

Он признавал свою вину лишь частично
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич получил большой срок за смертельное ДТП.

Омич получил большой срок за смертельное ДТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области до суда дошло дело о серьезной аварии. По материалам дела, виновным в ней является 33-летний житель Большереченского района. В марте 2021 года он в состоянии опьянения за рулем «Тойты Королы» выехал на трассу Омск-Тюмень. Погодные условия были сложными, но несмотря на это, мужчина решил пойти на обгон и столкнулся с «Нивой Шевроле». В результате аварии водители автомобилей остались живы, а вот их пассажирки скончались. 71-летняя женщина из Нивы умерла в больнице, а 31-летняя пассажирка Тойоты скончалась на месте.

Дело дошло до суда. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, мужчина признал свою вину в аварии, но отрицал, что сел за руль пьяным. Рассмотрев все представленные доказательства, суд приговорил сельчанина к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить 300 тысяч родственникам одной из погибших.