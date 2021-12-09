Клиенты ВТБ в Омской области оформили ипотеку на 11 млрд рублей

По итогам 11 месяцев нынешнего года клиенты ВТБ в Омской области заключили более 5 тысяч ипотечных сделок на 11,8 млрд рублей, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года. При этом выдачи ноября увеличились на 52% по сравнению с показателями ноября 2020 года. В целом по России за 11 месяцев банк впервые выдал триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия 300 тысячам семей.

Среди госпрограмм высокие темпы роста показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал омичам более 600 млн рублей кредитов, при этом более половины выдач пришлось на второе полугодие. После модернизации условий программы с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,5 раза, доля в общем объёме выдач ипотеки во втором полугодии составила 7%.

Доля ипотеки с господдержкой во втором полугодии составила 5,5%. Всего с момента запуска программы в апреле 2020 года клиенты ВТБ получили льготные кредиты на 1,5 млрд рублей на покупку жилья в новостройках Омской области.

«Мы видим сохранение спроса и рост объемов выдачи ипотечных кредитов в 2021 году. Этому способствует несколько факторов: улучшение программы «семейная ипотека», запуск программ с застройщиками по дополнительному субсидированию ставок, также существенно влияние оказало и развитие онлайн сервисов. Сегодня клиенты ВТБ могут не только дистанционно подать заявку на ипотеку, таким же способом можно направить заявление на регистрацию в Росреестр. Причем это не только экономит время, но и позволяет снизить ставку по ипотечным программам», - отметил Дмитрий Ким, управляющий банком ВТБ в Омской области.

Согласно условиям федеральной программы «семейная ипотека», оформить кредит или рефинансировать действующий могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по «семейной ипотеке» для регионов России - 6 млн рублей, в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти – 12 млн. Получить или рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке.

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Банк ВТБ (ПАО)