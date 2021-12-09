Александр Бурков: появится вакцина – буду прививать сына от ковида

Ставить прививки детям будут только с согласия родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав обещает уже в конце декабря привезти в Омск вакцину от коронавируса для детей. Ее появление анонсировали в федеральном минздраве. Из-за вакцинации детей возникло много споров среди омичей. Многие не доверяют препаратам и сомневаются. А вот губернатор Омской области Александр Бурков высказался однозначно.

- Я переболел, вакцинировался. И дальше буду вакцинироваться, и семья моя вакцинировалась супруга Татьяна, обе бабушки. Будет прививка для ребенка - буду его вакцинировать, конечно, - рассказал глава региона.

Но в ближайшее время это, скорее всего, сделать не получится. Пока вакцину разработали только для детей с 12 лет, а сыну Буркова Валерию только 8 лет. Вакцинировать детей будут только с согласия родителей.