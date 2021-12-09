Губернатор рассказал о планах властей по вводу QR-кодов в омском транспорте

Пока QR-кода в транспорте не вводили. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Александр Бурков высказался о судьбе QR-кодов в омском транспорте. Этот вопрос волнует многих пассажиров. На одном из оперштабов даже устно принималось решение об их вводе. Но окончательно вводить не стали. Как оказалось, власти пока и не планируют этого делать.

- Когда мы вводили QR-коды стоял вопрос работать с ними или закрываться всему бизнесу. Мы сразу заранее предупреждали транспортные предприятия о возможности введения их, узнавали возможности для введения QR-кодов, - сказал губернатор. - Но, как вы знаете, вводить их мы не стали. Важно понимать еще и работает ли эта мера, помогает ли снизить заболеваемость. На последнем заседании оперштаба обсуждали, что Омская область вышла на плато, снижается заболеваемость.

По словам губернатора, введение кодов в торговых центрах, кинотеатрах, музей и других общественных местах сработал. Эта мера, по его словам, была оправданной. Но в транспорте QR-кодов пока не будет.

- Мы даже сделали послабления для бизнеса и разрешили работать общепиту по ночам. Поэтому пока говорить о введении кодов в транспорте на уровне региона сейчас преждевременно, - успокоил пассажиров Александр Бурков.