«Интрига, безусловно, есть»: Губернатор не согласился, что на выборах мэра Омска все ясно с победителем

Александр Бурков ответил на вопрос о том, что выборам мэра Омска не хватает интриги. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков на своей пресс-конференции ответил на вопрос, согласен ли он, что на выборах мэра Омска совсем нет интриги. Напомним, что все эксперты уверены: главой города станет глава "ОмскВодоканала" Сергей Шелест. Соперников у него объективно нет.

Однако глава региона с такими выводами не согласен. Он считает, что с выборами не все понятно.

- Интрига, безусловно, есть. Только 14 декабря мы узнаем имя нового мэра. До этой даты вам никто не скажет, кто им станет. Давайте так: есть процедура по закону, по которой имя определяет конкурсная комиссия и депутаты. Мы знаем, что до собеседования дошли 27 кандидатов. До 14 декабря никто не назовет фамилию мэра, поэтому давайте немного подождем.

Отметим, что накануне были опубликованы программы кандидатов. "КП-Омск" внимательно изучил их и выписал самые необычные предложения.