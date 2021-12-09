Под Омском внедорожник провалился под лед на Иртыше

Омич решил проехать неподалеку от готовящейся переправы, но лед не выдержал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В этом году погода в Омской области удивляет своим непостоянством, то несколько дней держится аномально высокая температура, то резко падает почти до -30 градусов. Такие перепады точно не способствуют укреплению льда на реке. К тому же, по данным синоптиков, в этом году Иртыш встал гораздо позже срока. Все это, правда, не останавливает отчаянных омичей от переправы по льду.

Накануне один из сельских жителей чуть не лишился жизни, пытаясь перебраться через Иртыш. Он на автомобиле «Шевроле-Нива» ехал в сторону поселка Бородинка. Сейчас подготавливают ледовую переправу, но она закрыта, поэтому сельчанин свернул на лед в 70 метрах от нее. Лед не выдержал, и машина начала проваливаться. К счастью, 52-летний водитель успел выбраться, а машина полностью под лед не ушла, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.