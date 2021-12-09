В Омске на карантин из-за ОРВИ закрыты 77 школ

В омских школах закрыты 9% классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы уже сообщали о том, что в Омске заметили резкий всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Минздрав в конце ноября сообщил о том, что родители стали массово обращаться в больницы с жалобами на высокую температуру у детей. Медикам даже пришлось увеличить число мест в стационаре для детей с ОРВИ.

Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но все равно остается тяжелой. Растет число закрытых на карантин образовательных учреждений. По последним данным департамента образования, как сообщает «Вечерний Омск», в Омске из-за ОРВИ закрыты 77 школ. Из 5 272 классов не учатся сейчас 480, а из 2 071 группы в детском саду закрыты 250.

В департаменте отметили, что на карантин школы и садики закрываются каждый год. В этих мерах нет ничего необычного, а решение о закрытии образовательных учреждений на карантин принимает директор при условии того, что по всему учреждению болеют более 20% детей.