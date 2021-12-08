Во второй этап выборов мэра Омска прошли всего 14 кандидатов

Совсем скоро в Горсовете пройдут собеседования с потенциальными мэрами Омска. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня в Омске завершилась проверка заявок от кандидатов на пост мэра. Накануне стало известно, что из 33 зарегистрированных претендентов у 19 в документах нашли недочеты. Они могли устранить их и донести необходимые справки, но никто этого не сделал.

Появился официальный список кандидатов, которые пройдут собеседования. В нем 14 фамилий.

Комиссия определила окончательный список претендентов на должность мэра Омска.

Напомним, что собеседования с кандидатами пройдут завтра 9 декабря. Начнутся они в 10:00. Мы обязательно будем следить за развитием событий. По итогу собеседований комиссия выберет несколько наиболее достойных кандидатов. Из этих кандидатур депутаты Горсовета выберут 14 декабря следующего главу Омск.