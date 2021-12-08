ВТБ: выдачи автокредитов в Омской области с начала года выросли в 1,5 раза

В целом по стране за этот период банк заключил около 80 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму более 92 млрд рублей, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 26%, увеличившись за год на 13 пп. В декабре банк планирует выдать автокредитов еще на 9 млрд рублей, нарастив по итогам года продажи на 26% в сравнении с результатом 2020 года.

Размер среднего чека по сравнению с январем-ноябрем прошлого года вырос на 35% - до 1,1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов стабильны: в топ-3 популярных машин по-прежнему входят Lada, Kia и Hyundai.

На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен, спрос клиентов сместился в сторону транспорта с пробегом. С начала года клиенты ВТБ оформили более 20 тысяч кредитов на автомобили с пробегом на сумму около 18 млрд рублей (+ 70% по объему аналогичного периода прошлого года. В сегменте новых автомобилей банк выдал более 58 тысяч кредитов на сумму 74 млрд рублей (+20%).

По словам начальника управления организации продаж автокредитов, вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, спрос на автомобили банк связывает с постпандемийным эффектом низкой базы весны прошлого года, а также высоким спросом в первой половине года из-за изменения цен на автомобили. Эксперт отметил, что банки все активнее переключаются на кредитование покупки машин с пробегом. ВТБ со своей стороны активно развивает беззалоговое кредитование. В рамках программы можно за несколько минут получить средства на покупку любого автомобиля или моторизированной техники.

По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили более 930 тысяч автокредитов на 1 трлн рублей – это абсолютный рекорд, который в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 г. и на треть – за весь прошлый год. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 100 млрд рублей – несмотря на дефицит автомобилей на рынке и рост цен. По прогнозам ВТБ, по итогам года общий объем выдач почти на 50% превысит результат 2020 года, а количество кредитов перешагнет отметку 1 миллион.

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО)