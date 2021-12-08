Губернатор призвал МЧС и глав омских районов провести работу по профилактике пожаров в новогодние праздники

Александр Бурков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Перед началом новогодних праздников главной темой стала оценка эффективности мер в муниципальных районах по предотвращению возгораний в домах. Пик происшествий с огнем обычно приходится именно на этот период, поэтому вопрос и вызвал серьезную обеспокоенность губернатора.

Одной из эффективных мер по предотвращению пожаров является установка дымовых пожарных извещателей. За 3 года с 2018 года системы оповещения сработали 1419 раз, позволили спасти 37 человек, из них 16 детей.

- За каждой трагедией, вызванной огнем, стоят серьезные потери и нередко гибель людей. Если понимаете, что в какой-то семье существует такая опасность, принимайте меры. Всё равно на селе лучше знают всех и каждого: кто, чем живёт и дышит, чего ждать. И если в такой семье дети, значит, в первоочередном порядке надо ставить дымовые пожарные извещатели. И не ждите 1 января. Устанавливайте дымовые извещатели сейчас, - сказал губернатор.