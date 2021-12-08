Чем грозят омичам долги за мусор?

В Омской области ведется активная работа по взысканию судебной задолженности с потребителей-физических лиц, не оплачивающих вывоз мусора. Вынесенные судебные приказы направляются в кредитные организации, и сумма долга списывается с банковской карты неплательщика. При отсутствии у неплательщика банковских счетов и карт документы передаются в Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области. В настоящее время на исполнении находятся сотни судебных приказов и в рамках исполнительного производства пристав вправе наложить арест на любые банковские карты и счета, в том числе и социальные.

Многие потребители не задумываются, какие негативные последствия их ждут за неоплату коммунальной услуги. Между тем закон предусматривает целый ряд санкций в отношении граждан, имеющих долги за «обращение с ТКО», в том числе: размещение сведений о долгах в кредитных историях, запрет на выезд из страны, наложение ареста на зарплатные или пенсионные счета, арест личного автотранспорта и иного имущества, вплоть до полного погашения задолженности.

Таким образом коммунальному должнику могут отказать в кредите, либо он не сможет воспользоваться своей кредитной картой. Кроме того, при взыскании задолженности через суд или службу судебных приставов неплательщику помимо основного долга придется оплатить пени, судебные расходы и исполнительный сбор судебным приставам. Эти расходы дополнительно увеличат сумму необходимую для оплаты.

«В группу во ВКонтакте обратилась женщина с жалобой, что с ее карты якобы незаконно списали долг за мусор. Задолженность начислили на квартиру в которой она является собственником, но никто не прописан и не живет. Специалисты юротдела пояснили, что таково требованию законодательства – при отсутствии в жилье зарегистрированных граждан, начисление за коммунальные услуги производится на собственников жилого помещения, - рассказали в пресс-службе компании. - Случай этот примечателен тем, что квартира попала в выборку жилья для проверки специалистами регоператора. В ходе проверки было установлено, что ее почти два года снимает молодая семья».

В компании регоператора убеждены – пустующего жилья в городе единицы, это подтверждают объемы ежедневно вывозимого мусора, жильцов, пользующихся коммунальной услугой в действительности, оказывается, наоборот, больше, чем зарегистрировано в доме.

Собственникам одного или нескольких жилых помещений необходимо знать, что отсутствие в квартире или доме прописанных жильцов, не освобождает хозяина этого жилья от оплаты за коммунальную услугу.

В связи с этим в компании регионального оператора напоминают омичам о необходимости внесения своевременной оплаты «за обращение с ТКО» в том числе за жилье, в котором, никто не зарегистрирован.

Постепенно взыскание задолженности будет произведено со всех должников. Собственникам жилых помещений, не оплачивающим коммунальную услугу, придут либо квитанции на оплату, либо долг будет взыскан в рамках судебного производства.