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Общество8 декабря 2021 9:03

В Омской области за сутки заразились ковидом 574 человека

Заболеваемость пока не идет на убыль
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи продолжат заражаться коронавирусом.

Омичи продолжат заражаться коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжают фиксировать высокий уровень заражаемости ковидом. По последним данным, за сутки заболели 574 человека. За все время пандемии в регионе зафиксировали 119 187 случаев заболевания новым вирусом.

Гораздо лучше в последние недели обстоят дела с выздоровлениями. Ежедневно фиксируют около 800 выздоровевших. За сутки этот показатель составил 824. За все время пандемии в регионе справиться с ковидом смогли 95 911 человек. Недавно в Омске даже сообщили о сокращении коек в ковидных госпиталях. Места, видимо, начинают освобождаться.

К сожалению, фиксируют и летальные случаи. За сутки от ковида умерли 13 человек, а за все время пандемии в Омской области зафиксировали 2 924 погибших.