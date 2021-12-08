В Омской мэрии объяснили, почему не поливают высаженные деревья

В Омске многие высаженные деревья и кустарники не приживаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичи уже не раз жаловались на то, что в Омске плохо работают с озеленением. Основной проблемой было то, что если новые саженцы, кустарники или деревья появляются, то в большинстве случаев засыхают через несколько месяцев. В мэрии объяснили, почему так происходит. Оказалось, во всем виноват недостаток рабочих.

- В год Управление дорожного хозяйства и благоустройства высаживает в рамках этих средств 2,1 тысяч деревьев и около 7 тысяч кустарников – максимально возможное количество. Сдерживающим фактором является нехватка рабочих, специалистов и техники, необходимой для полива саженцев в течение трех лет, - отметили в пресс-службе мэрии.

Также отметили и нехватку поливочной техники. По данным специалистов, УДХБ обеспечен ей всего на 31%. Несмотря на это в следующем году запланированы посадки еще 2,2 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников. Породы для нашего региона уже традиционные: ели, сосны, лиственницы, березы, ивы, яблони, боярышник, черёмуха, липы, тополя, ясени, клены, дубы, кизильник, барбарис, спирея, сирень, пузыреплодник, калина, гортензия, дрок, вяз.