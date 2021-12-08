Модернизация продолжается

Проект реализуется в рамках программы модернизации тепловой генерации (КОММод 2025).

Оборудование для будущей модернизации турбины изготовит Уральский турбинный завод. Это одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования, специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых и газовых турбин, имеет успешный опыт поставок на международном рынке.

Договор между АО «ТГК-11» и Уральским турбинным заводом подписан 1 декабря 2021 года. Начинается проектирование основного оборудования турбоагрегата.

Турбоустановка № 9 (ПТ-135/165-130/15) эксплуатируется на Омской ТЭЦ-4 с 1978 года. В ходе модернизации, которая начнётся в начале 2024 года, будет заменён цилиндр высокого давления в сборе, а также ряд ресурсоопределяющих узлов: блоки стопорно-регулирующих клапанов, перепускные трубопроводы между блоками клапанов и цилиндром турбины, трубопроводы в пределах турбины. Кроме того, будет произведена замена трубной системы конденсатора с установкой деаэрирующего конденсатосборника, газоохладителей генератора, а также модернизация автоматической системы контроля вибрации и мехвеличин (АСКВМ). В целом это позволит повысить эффективность, надёжность, манёвренность паровой турбины.

Поставка модернизируемой мощности планируется с 1 января 2025 года.