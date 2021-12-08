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Общество8 декабря 2021 8:20

В аварии на Левобережье пострадал 7-летний ребенок

На перекрестке столкнулись две легковушки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Два водителя остались невредимыми, а маленькому пассажиру понадобилась помощь. Фото: пресс-служба Госавтоинспекция по Омской области.

Два водителя остались невредимыми, а маленькому пассажиру понадобилась помощь. Фото: пресс-служба Госавтоинспекция по Омской области.

Сегодня утром ДТП с пострадавшими произошло на Левом берегу. В Госавтоинспекцию сообщили в 9:00.

На перекрестке улиц Олега Кошевого и 4-й Кироской столкнулись два легковых автомобиля «Рено Логан» под управлением 55-летнего водителя и «Рено Клио», за рулем которого был 64-летний водитель. В салоне последнего находился еще 7-летний ребенок. Из всех участников аварии помощь понадобилась только ему.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.