В аварии на Левобережье пострадал 7-летний ребенок

Два водителя остались невредимыми, а маленькому пассажиру понадобилась помощь. Фото: пресс-служба Госавтоинспекция по Омской области.

Сегодня утром ДТП с пострадавшими произошло на Левом берегу. В Госавтоинспекцию сообщили в 9:00.

На перекрестке улиц Олега Кошевого и 4-й Кироской столкнулись два легковых автомобиля «Рено Логан» под управлением 55-летнего водителя и «Рено Клио», за рулем которого был 64-летний водитель. В салоне последнего находился еще 7-летний ребенок. Из всех участников аварии помощь понадобилась только ему.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.