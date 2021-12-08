Многодетная семья из Омска получила участок земли без газа и водопровода

Добиться справедливости получилось только после обращения в прокуратуру и суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В прокуратуру пришлось пойти омской семье с 3 несовершеннолетними детьми. Еще 6 лет назад они получили участок земли для строительства в микрорайоне Загородный. Но строить там просто невозможно, потому что к участку не подведены ни газ, ни вода. Добиться их проведения у многодетной семьи не вышло.

В прокуратуре повели проверку, которая подтвердила данные факты. С ее результатами прокуратура обратилась в суд, с требованием обязать мэрию оборудовать участок газо- и водоснабжением. Суд встал на сторону многодетной семьи. После вступления приговора суда в силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.