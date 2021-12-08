В Омске определили, кто будет работать с транспортными картами

Новые точки по продаже и обслуживанию транспортных карт заработают с середины декабря. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На минувших выходных стало известно, что ООО «ОмскТрансКарт» прекратил деятельность по продаже и пополнению транспортных карт. Из-за этого перестали работать сразу 30 точек. Если раньше омичи могли пополнить проездные в киосках «Пресса» и «СибХолод», то с 6 декабря это сделать не возможно. Сейчас действуют только 16 касс для пополнения баланса транспортных карт.

Мэрия сразу начала поиски нового подрядчика для работы с транспортными картами. Сегодня стало известно, что соглашения достигли с ООО «Дилижанс». Они стали победителями электронного аукциона. Владелец сети готов приступить к выполнению обязательств даже раньше назначенного срока, с 15 декабря. Сейчас проверяют работу оборудования и программного обеспечения.

Пока в Омске действуют только 15 касс сети «Ежевика» и 1 МФЦ.