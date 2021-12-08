В 20-градусный мороз из-за профилактических работ без отопления в Омске остались 10 домов

Жильцы сразу нескольких домов остались без отопления и горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Омске действительно стала зимней. Сейчас она держится около -20 градусов, а ночью опускалась еще ниже. Несмотря на это, несколько домов в Амуре остались без отопления и горячей воды. Омичи проснулись уже в холодных квартирах, потому что отключили отопление в 5 утра. По данным портала «Мой дом», причиной отключений стали профилактические работы.

Без тепла полдня пришлось обходиться жильцам следующих домов 22 Партсъезда, 2, 4, 6, 6А, 6/1; Авангардная, 1, 3, 5, 6, 8. Вернуть горячую воду обещали к 11:00, но о фактической дате включения пока ничего не известно.