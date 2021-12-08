После нескольких пожаров в пассажирских газелях омских перевозчиков обязали проверить транспорт

Микроавтобусы удалось быстро потушить, в пожарах никто не пострадал, но происшествия тревожные. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Омской области

В Омске с коротким интервалом сгорели несколько пассажирских микроавтобуса «Луидор». Первый случай был 18 ноября. Тогда ночью на стоянке пассажирского предприятия №8 сгорели сразу три микроавтобуса. Возгорание началось в одной машине, но так как они стояли рядом, быстро перешло на соседние. От них остались только обгоревшие каркасы. Второй случай возгорания произошел в минувший понедельник, 6 декабря. Машина загорелась на остановке Главпочтамт с пассажирами внутри. К счастью, никто не пострадал, все люди успели эвакуироваться.

После этих случаев администрация рекомендовала всем перевозчикам еще раз проверить техническое состояние автомобилей.

- В целях обеспечения безопасной перевозки пассажиров департамент транспорта городской администрации направил в адрес частных перевозчиков рекомендацию о проведении дополнительной проверки технического состояния автобусов, которые используются для работы на городских маршрутах, - отметили в пресс-службе.