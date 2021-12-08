В Омске брат выстрелил в 6-летнюю сестру из лука

Девочке оказывают помощь медики. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне в полицию обратились медики одой из омских больниц. Они сообщили, что к ним поступил ребенок с ранением глаза.

Оказалось, что пострадавшая – 6-летняя девочка. Предварительно полиции удалось выяснить, что она получила травму во время игры со старшим братом. 9-летний мальчик стрелял из лука и случайно попал в глаз сестры. По факту произошедшего, как уточнили в пресс-службе ведомства, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.