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Общество8 декабря 2021 4:32

В Омске брат выстрелил в 6-летнюю сестру из лука

Она получила ранение глаза
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Девочке оказывают помощь медики.

Девочке оказывают помощь медики.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне в полицию обратились медики одой из омских больниц. Они сообщили, что к ним поступил ребенок с ранением глаза.

Оказалось, что пострадавшая – 6-летняя девочка. Предварительно полиции удалось выяснить, что она получила травму во время игры со старшим братом. 9-летний мальчик стрелял из лука и случайно попал в глаз сестры. По факту произошедшего, как уточнили в пресс-службе ведомства, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.