Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 4:18

В омском Авиагородке появится новая остановка

Она заработает уже на этой неделе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для омичей обустроили еще одну остановку на Левом берегу.

Для омичей обустроили еще одну остановку на Левом берегу.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Омске продолжают регулировать работу общественного транспорта. Недавно уже изменили схему движения нескольких маршрутов, но на этот раз изменения с такими мерами не связаны. В администрации заявили, что уже на этой неделе в Авиагородке неподалеку от аэропорта появится новая остановка. Как она будет называться, пока не сообщают, но расположена она будет в районе жилых домов №9 и 11.

Останавливаться там в обоих направлениях будут маршруты №17 и 225, а вот маршруты №19 и 305 будут высаживать там пассажиров только при движении в строну аэропорта. Заработает остановка уже с 9 декабря.