В омском Авиагородке появится новая остановка

Для омичей обустроили еще одну остановку на Левом берегу. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Омске продолжают регулировать работу общественного транспорта. Недавно уже изменили схему движения нескольких маршрутов, но на этот раз изменения с такими мерами не связаны. В администрации заявили, что уже на этой неделе в Авиагородке неподалеку от аэропорта появится новая остановка. Как она будет называться, пока не сообщают, но расположена она будет в районе жилых домов №9 и 11.

Останавливаться там в обоих направлениях будут маршруты №17 и 225, а вот маршруты №19 и 305 будут высаживать там пассажиров только при движении в строну аэропорта. Заработает остановка уже с 9 декабря.