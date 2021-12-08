Коллектор на Мельничной в зоне особого внимания омского водоканала

Работы на улице Мельничной по прокладке участка нового коллектора протяженностью 216 метров диаметром 600 мм завершены в срок – 1 декабря. Причиной реконструкции аварийного участка стало неудовлетворительное состояние канализационных сетей и обрушение свода коллектора.

«Мы закончили строительство нового участка трассы коллектора. Ветку трубопровода проложили открытым способом в сжатые сроки. При работах использовали специальную трубу для канализационных сетей. Также установили 5 канализационных колодцев для обслуживания коллектора. Одновременно со строительством нового участка приступили к промывке сетей диаметром 800 мм, протяженностью порядка 300 метров. Эти мероприятия завершим до 10 декабря» - рассказывает директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

Чтобы продолжить реконструкцию требуется перенести несколько гаражей, установленных на трассе коллектора. Администрация Кировского административного округа оказывает содействие и помощь в оперативном решении этого вопроса.

Напомним, что канализационный коллектор в Старом Кировске построен в 1989 году, его общая протяжённость 1300 погонных метров. Коллектор – объект повышенного внимания специалистов омского водоканала. Из-за незаконного подключения потребителей микрорайона Ясная Поляна коллектор работает со стопроцентным наполнением. С октября 2021 года специалисты омского водоканала круглосуточно дежурят и контролируют ситуацию с поступлением сточных вод в коллектор.