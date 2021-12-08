Колесо обозрения в омском парке «Зеленый остров» заработает в мае 2022 года

Оксана Фадина лично проверила, как идет строительство нового колеса обозрения. Фото: Инстаграм Оксаны Фадиной

В Омске продолжается благоустройство парка «Зеленый остров». Зимой основные работы, естественно, не проходят, но продолжают монтировать новый аттракцион. Речь о колесе обозрения, которое должно появиться в парке. Известно, что его высота будет составлять 68 метров, а в кабинках можно будет кататься и летом, и зимой. Но, несмотря на это запустят его только в мае. Об этом в своем Инстаграме рассказала бывший мэр Омска Оксана Фадина.

Накануне она с подрядчиком проверила ход выполнение работ. Сейчас монтируют основные оси будущего аттракциона, а рядом начали размечать сад. Отдельно Оксана Фадина анонсировала еще один новый аттракцион.

- Для меня волшебным местом станет классическая карусель – вращающаяся площадка с лошадками под куполом. Омская аутентичность будет в декорациях на куполе с изображением достопримечательностей города, - написала она.