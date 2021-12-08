В Омске живодер, скинувший с пятого этажа пса, получил 8 месяцев тюрьмы

Изувер отправился за решетку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К реальному сроку приговорили 46-летнего омича за жестокое обращение с животными. О диком преступлении стало известно этим летом. Все случилось в общежитии на окраине города. В июле этого года у сибиряка дома совершенно случайно оказалась собака. Далматина ему оставила малознакомая девушка, которая гуляла с псом по просьбе своей знакомой.

Несколько дней собака жила у неоднократно судимого омича. Судя по всему, лай пса мешал соседям. Они несколько раз делали мужчине замечание, чтобы он нашел хозяев и вернул животное. Злость после очередной ссоры с жильцами на этой почве он выместил на далматине. Во время ругани с соседкой мужчина схватил пса и на общем балконе пятого этажа поднял его над поручнями, угрожая, что сбросит его. После криков соседки он одумался.

- Однако, когда он остался один на балконе, то снова взял собаку под лапы, поднял её над ограждением и скинул вниз, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Собаку обнаружили соседи, которые и заявили в полицию. В ветеринарной клинике псу пытались помочь, но травмы были слишком серьезными. В итоге его пришлось усыпить. А на живодера завели уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Октябрьский районный суд приговорил его к 8 месяцам колонии строгого режима. Под стражу изувера взяли прямо в зале суда.