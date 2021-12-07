Friedrich Wilhelm Raiffeisen получил награду SPEAR’S за внедрение лучших европейских практик в управлении крупным капиталом

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, подразделение по работе с состоятельными клиентами Райффайзенбанка, получил награду SPEAR’S за внедрение лучших европейских практик управления крупными капиталами. Награждение состоялось в рамках ежегодной церемонии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2021.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen – лучший банк по обслуживанию состоятельных клиентов на российском рынке по версии The Banker. В 2020 году объем активов под управлением Friedrich Wilhelm Raiffeisen вырос на 70% с учетом валютной переоценки.

«Наша главная награда – многолетнее доверие наших клиентов. Мы признательны жюри ведущей российской премии в области private banking за высокую оценку качества нашего сервиса и международного уровня нашей финансовой экспертизы», – сказала Светлана Григорян, управляющий директор Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ранее Friedrich Wilhelm Raiffeisen был признан самым надежным private банком России по версии Frank RG.