Омич поссорился с сыном и расстрелял его из ракетницы

Омич выстрелил в сына после ссоры. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратились медики после того, как к ним попал пациент с множественными непроникающими огнестрельными ранениями в поясницу. Во время разбирательств выяснилось, что получил омич ранения в ходе ссоры с отцом.

Родственники повздороили, находясь в квартире. Омич не успел среагировать, когда разъяренный отец вынул из сейфа пистолет-ракетницу и выстрелил в его сторону.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Скорую вызвал младший брат потерпевшего, который стал свидетелем ссоры.

Полицейские осмотрели квартиру и в сейфе помимо ракетницы нашли целый склад оружия и боеприпасов. Там были гладкоствольное охотничье ружье, газовый пистолет, а также запас патронов и гильз различного калибра. Как уточнили в пресс-службе ведомства, у стрелявшего разрешения на приобретение и хранение оружия не было. Из-за этого на него завели уголовное дело, а также продолжается проверка по факту стрельбы в сына.

В это же время отце семейства написал в полицию заявление на сыновей, в котором обвинил их избиениях.