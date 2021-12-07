Омичей ждут первые этой зимой 30-градусные холода

Омичей ждут первые настоящие холода в этом году. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году погода удивляет омичей своими капризами. Совсем недавно, в начале зимы в регионе прошел настоящий снег, а сейчас синоптики обещают похолодание до -30 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, резко похолодает 8 декабря ночью. Тогда температура опустится до -32 градусов, в то время как днем будет всего -15...-20 градусов. Такая же ситуация сохранится и 9 декабря, в четверг. Теплеть начнет в пятницу. Температура поднимется до -5...-10 градусов.

По более долгосрочным прогнозам выходные также обещают теплыми, а вот начало следующей недели снова будет морозным.