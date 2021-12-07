50 омских льготников из категории дети-сироты получат квартиры в декабре

В первых числах декабря молодым людям из числа детей-сирот предоставлено 19 квартир с отделкой «под ключ»: в г. Омске – 12, в Любино – 2, в райцентре Азово – 4, в Калачинске – 1. На различных стадиях предоставления находятся 32 квартиры: в Омске – 28, в р.п. Марьяновка – 4.

Отмечено, что в 2021 году региональные власти заключили государственные контракты на приобретение 120 квартир для детей-сирот, в том числе, в муниципальных районах – на 36 квартир, в г. Омске – на 84 квартиры. На стадии оформления находятся госконтракты на закупку 109 жилых помещений, в том числе, в муниципальных районах – на 63 квартиры, в г. Омске – на 46 квартир. От застройщиков поступили заявки на поставку еще 15 квартир: в г. Омске – 14, в г. Исилькуль – 1. После завершения всех установленных процедур жилые помещения будут предоставлены лицам из числа детей-сирот на основании данных Министерства образования Омской области.

«Подведомственному учреждению поставлена задача по оформлению всех необходимых документов на квартиры для детей-сирот в максимально сжатые сроки», – подчеркнул Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

По информации Центра учета и содержания собственности Омской области (КУ «ЦУС»), уже сейчас формируются графики предоставления жилых помещений, которые планируется передать льготной категории детей-сирот в течение декабря – начале января.

Отмечено, что в 2021 году за счет дополнительно выделенных из областного бюджета 58 млн рублей, общий объем средств на приобретение жилых помещений лицам из числа детей-сирот в Омской области увеличен до 536,9 млн рублей. Всего с начала года омским сиротам уже предоставлено 134 квартиры, включая 71 жилое помещение, закупленное по госконтрактам в декабре прошлого года, и 5 квартир, которые были перераспределены.

Жилые помещения нанимателям из числа детей-сирот передаются по договорам специализированного найма на пятилетний срок. При оформлении документов специалисты «КУ «ЦУС» обращают внимание новоселов на обязанность соблюдать правила пользования жилым помещением и поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить текущий ремонт жилого помещения, а также своевременно вносить плату по обязательным платежам. После истечения пятилетнего периода, в случае успешной социальной адаптации, с нанимателями будут заключены договоры социального найма, которые дают право на бесплатную приватизацию жилого помещения. На этот же период на новые квартиры сохраняются гарантийные обязательства застройщика. При возникновении тех или иных вопросов, связанных с эксплуатацией жилых помещений, наниматели могут обратиться в диспетчерскую службу при «КУ «ЦУС».

С 2022 года полномочия по реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на федеральном уровне переданы Министерству строительства РФ. По мнению экспертов, это позволит увеличить объемы строительства жилья для детей-сирот, а также повысит контроль за ходом выполнения региональных программ со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ, отвечающих за сферу строительства.

Первые процедуры по закупке жилых помещений для льготников в 2022 году планируется объявить уже в январе.