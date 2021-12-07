Момент задержания пьяного угонщика в Омске попал на видео

Свидетелями настоящей погоне в самом центре Омска стали водители накануне. Как оказалось, на улице 3-й Разъезд владелец «Пежо 308» подъехал к дому и оставил машину заведенной. Этим и воспользовался угонщик, который прыгнул в иномарку и скрылся.

Похожу по приметам машину экипаж ДПС заметил на улице Масленникова. Они тут же начали преследовать угонщика, который не собирался сдаваться просто так. Однако попытка уехать во дворы не увенчалась успехом. Путь иномарке преградила патрульная машина. Инспекторы выскочили и начали задержание, доставать угонщика из авто помогал и очевидец. Он, кстати, первым успел вынуть ключи из замка зажигания.

- За рулем находился 22-летний житель Центрального округа с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. Подозреваемого доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе омской полиции.

Там добавили: омича уже судили за хранение наркотиков и угон.