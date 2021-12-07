Новым исполняющим обязанности ректора ОмГУ стал Сергей Замятин из Томска

39-летний томич стал и.о. ректора ОмГТУ. Фото: министерство науки и высшего образования РФ

Не долго ОмГУ оставался без ректора. Около двух недель назад уволился исполняющий обязанности ректора Роман Смелкин. После этого появились слухи о том, что на его место придет проректор по программам развития ТУСУРа, Сергей Замятин. И сегодня об этом официально объявили в министерстве науки и высшего образования РФ. Он также пока займет должность исполняющего обязанности.

Замятин родился в Томске и с момента окончания томского технического университета в 2005 году там и проработал. Многие связывают его назначение с предстоящим слиянием двух университетов ОмГУ и ОмГТУ. Слухи об этом появились уже давно, но пока никакой официальной информации нет.