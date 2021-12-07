В «Росводоканал Омск» напоминают об акции «Кубометры в подарок»

С 1 октября по 31 декабря 2021 года проходит второй этап клиентской акции, участником которой могут стать абоненты предприятия – физические лица. Условия участия: оплатить долги за услуги водоснабжения и водоотведения до 10 января 2022 года, или ежемесячно оплачивать потребленные услуги во втором полугодии 2021 года.

- В преддверии Нового года все мы стараемся подвести итоги года прошедшего. Многие стремятся завершить текущие дела, проекты, войти в следующий календарный год без бремени финансовых обязательств. Нам как поставщику ресурса приятно поощрить тех, кто в уходящем году погасит долги, а также подарить призовые кубометры тем клиентам, для которых оплата коммунальных услуг всегда в приоритете. Лицевые счета потребителей, соответствующих условиям акции, будут выбраны с помощью генератора случайных чисел, а информацию о выигрыше клиенты омского водоканала увидят в квитанциях за январь следующего года, - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

В первом этапе акции, который проходил с 1 апреля по 23 июля 2021 года, участвовали 188 122 лицевых счета – 500 победителей получили по 10 кубометров воды. Во втором этапе акции эти абоненты участвовать не будут, также как сотрудники омского водоканала и члены их семей.

Отметим, что акция «Кубометры в подарок» направлена на снижение дебиторской задолженности населения перед омским водоканалом и поощрение добросовестных плательщиков. В настоящее время долги горожан в адрес предприятия превышают полмиллиарда рублей.

Напомним, акция «Кубометры в подарок» проводится с 2014 года. За это время ее победителями стали более 5 тысяч лицевых счетов, на которые были начислены призовые кубометры холодной воды от «Росводоканал Омск».