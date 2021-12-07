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Общество7 декабря 2021 8:52

В омских ковидных стационарах станет на 424 койки меньше

Места снова переведут в общеклинический фонд
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске уменьшают количество мест в ковидных госпиталях.

В Омске уменьшают количество мест в ковидных госпиталях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, четвертая волна коронавируса в Омской области пошла на спад. В последнее время количество выздоровевших превышает количество заболевших, какая тенденция сохраняется больше недели.

А омский минздрав сообщил, что сокращает места в ковидных госпиталях. По информации министерства, 85 коек передадут в общеклинический фонд в районных больницах, а в Омске станет на 339 мест для больных ковидом меньше.

- В ближайшие дни полностью вернется к своей деятельности Клинический кожно-венерологический диспансер, в Городской больнице № 9 возобновится оказание помощи паллиативным пациентам, частично к своей деятельности вернутся Родильный дом № 4 и Родильный дом № 5, а также КМХЦ и Гинекологическая больница, отметили в пресс-службе ведомства.