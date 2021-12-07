В омских ковидных стационарах станет на 424 койки меньше

В Омске уменьшают количество мест в ковидных госпиталях. Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, четвертая волна коронавируса в Омской области пошла на спад. В последнее время количество выздоровевших превышает количество заболевших, какая тенденция сохраняется больше недели.

А омский минздрав сообщил, что сокращает места в ковидных госпиталях. По информации министерства, 85 коек передадут в общеклинический фонд в районных больницах, а в Омске станет на 339 мест для больных ковидом меньше.

- В ближайшие дни полностью вернется к своей деятельности Клинический кожно-венерологический диспансер, в Городской больнице № 9 возобновится оказание помощи паллиативным пациентам, частично к своей деятельности вернутся Родильный дом № 4 и Родильный дом № 5, а также КМХЦ и Гинекологическая больница, отметили в пресс-службе ведомства.