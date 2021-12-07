Губернатор Александр Бурков дал поручение выделить финансовую помощь на покупку угля для 12 омских районов

В тарифах на отопление учтена стоимость на топливо в районе 3500 рублей за тонну, в то время как цена в ноября подскочила до 5 000 Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сразу 12 районов Омской области получат дополнительную финансовую помощь из резервного фонда для покупки запасов твердого топлива. Такое решение принял губернатор Александр Бурков. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, о возникновении непредвиденных расходов, связанных с формированием и поддержанием необходимых запасов угля, властям региона сообщили главы этих районов.

Связано это с резким и нерегулируемом ростом стоимости энергоресурсов в этом году. В тарифах на отопление учтена стоимость на топливо в районе 3500 рублей за тонну, в то время как цена в ноября подскочила до 5 000. Однако действующим законодательством тарифы на тепловую энергию устанавливаются на финансовый год и не подлежат пересмотру.

- Значит, проводим областную межведомственную комиссию по ЧС, где необходимо принять решение о выделении из резервного фонда 41 млн. Главы районов прорабатывают детально все нюансы с Министерством финансов по вопросам дополнительных средств, - распорядился губернатор.