Глава Российского союза студорганизаций пытался дать взятку сотруднику омского ФСБ

Решением суда подозреваемого заключили под стражу, хотя раньше он находился под подпиской о невыезде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовным делом закончилась попытка подкупить сотрудника ФСБ для главы Российского союза студорганизаций Андрея Андриянова из Москвы.

По версии следствия, накануне он попытался подкупить сотрудника, оставив у него в кабинете 250 тысяч рублей. За эту сумму он рассчитывал на помощь в освобождении от преследования по другому уголовному делу. Андриянов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагают, что он незаконно присвоил 3,5 миллионов рублей при проведении мероприятий для ОмГУ.

Как уточнили в пресс-службе следственного комитета, сотрудник сразу сообщил о том, что ему предложили взятку. После этого Андриянов был задержан и стал фигурантом еще одного уголовного дела. Решением суда он заключен под стражу не два месяца.