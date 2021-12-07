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Общество7 декабря 2021 1:09

В ноябре в Омской области зарегистрировали рекордную смертность за 15 лет

Судя по всему, на эти цифры повлияла очередная волна ковида и количество летальных случаев
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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Сказалось и влияние очередной волны коронавируса.

Сказалось и влияние очередной волны коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пугающие цифры зарегистрировали в Омской области. В ноября 2021 года зафиксированы рекордные данные по смертности. Скончалось более 3600 человек. Получается, в прошлом месяце ежедневно умирало более 100 омичей. Судя по всему, на эти цифры сильно повлияла очередная волна коронавируса и количество летальных случаев.

Это самые высокие цифры в регионе за последние 15 лет. В ноябре прошлого года, по данным РИА Омск-Информ, Управления ЗАГС Омской области зарегистрировали 3477 смертей.

Всего с начала года в Омской области умерли 30 646 человек, что на 3 % больше уровня всего 2020 года. Добавим, что за октябрь только от ковида скончалось 1099 омичей.