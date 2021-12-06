Губернатор Бурков договорился о том, что Red Wings станет базовой авиакомпанией омского аэропорта

Глава региона уверен: появление якорной авиакомпании положительно скажется на развитии транспортной инфраструктуры Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Региональное правительство, авиакомпания Red Wings и ОАО «Омский аэропорт» заключили трехстороннее соглашение, по которому они планируют развивать авиационные перевозки в Омске. Переговоры с компанией вел губернатор Омской области. Он, гендиректор Red Wings Евгений Ключарев и руководитель «Омского аэропорта» Олег Селиверстов поставили свои подписи под документом.

В ближайшее время, как сообщает пресс-служба омского правительства, Red Wings станет базовой авиакомпанией нашего аэропорта. Первым базирующимся в аэропорту воздушным судном будет новейший региональный лайнер SSJ100. Он совершит перелет из Москвы в Омск в конце декабря-начале января сразу после поступления с завода производителя, завершения технической приемки и внесения в сертификат эксплуатанта Red Wings.

Глава региона уверен: появление якорной авиакомпании положительно скажется на развитии транспортной инфраструктуры Омской области. В конечном итоге это повысит качество жизни омичей. И если 4 года назад пассажиропоток нашего аэропорта составлял около 980 тысяч человек, то в этом году он превысит 1 млн. 450 тыс. В планах на следующий год значительно увеличить этот показатель.

Региональное правительство, авиакомпания Red Wings и ОАО «Омский аэропорт» заключили трехстороннее соглашение. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Появление в Омске базовой авиакомпании даёт нам возможность, в первую очередь, увеличивать количество региональных маршрутов. В 2022 году запланировано открытие 12 направлений из Омска на внутренних линиях России. В планах также полёты в страны Центрально-Азиатского региона - Баку, Бишкек, Ташкент и Нурсултан, и тоже на следующий год, - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков. - Базовая авиакомпания сможет повысить транспортную доступность региона, сделать более комфортными условия для бизнеса в нашем городе. Расширяя полёты из города, мы повышаем конкурентоспособность нашего региона. Это обеспечивает создание новых рабочих мест, увеличение пассажиропотока, повышение доходности акционерного общества «Омский аэропорт», увеличение объёмов продаж авиационного топлива, что тоже в пользу омских компаний.

Как считает губернатор, таким образом регион решает сразу два вопроса - экономический и социальный за счет улучшения связи между городами и странами. Теперь полеты для омичей станут проще и удобнее, должны появиться новые авиарейсы. Необходимость пересаживаться в других городах при перелетах отпадет.

- Мы рассчитываем, что со следующего года условия будут более комфортными для наших омичей, - добавил Александр Бурков.

Переговоры с авиакомпанией Red Wings вел губернатор Омской области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сейчас авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших в стране. В ее флоте почти три десятка пассажирских лайнеров, включая и новые среднемагистральные суда Sukhoi Superjet. В следующем году компания планирует ввести в эксплуатацию еще 24 самолета этого типа.

- Red Wings чуть больше года реализует масштабный федеральный проект по развитию прямых авиаперевозок между российскими городами. И сегодня мы приходим в Сибирь, официально объявляем о создании базы в аэропорту Омска. Такому серьезному городу с населением свыше 1 миллиона жителей безусловно нужна базовая авиакомпания. В январе 2022 года мы начнем полеты из Омска как базового аэропорта, в январе же заработает омский филиал авиакомпании, в нем будут трудоустроена часть наших пилотов и бортпроводников, мы станем налоговым резидентом Омской области, - рассказал Евгений Ключарев.

В ближайших планах, по данным омского правительства, у Red Wings - открытие рейсов из Омска в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Махачкалу, Новокузнецк, Самару и Уфу. В весенне-летнем расписании 2022 года – в Волгоград, Кемерово, Минеральные Воды, Пермь, Симферополь, Сочи, Челябинск.

- Добавление региональных маршрутов также станет приятным бонусом к предстоящему практически через год мероприятию – первенству мира по хоккею среди юниоров (МЧМ 2022-2023). Думаю, при наличии недорогих прямых перелётов, появится больше возможностей у людей приехать сюда, посетить Омск, - отметил генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов.