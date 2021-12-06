Состоялся организационно-методический семинар в рамках Школы кураторов Омского ГАУ

С приветственным словом к участникам семинара обратилась проректор по социальной работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт, она обозначила основные требования, предъявляемые к работе куратора студенческой группы в современных условиях.

Начальник отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы М.Е. Киммель представила кураторам академических групп организационную структуру воспитательной деятельности в вузе, рассказала о приоритетных направлениях воспитательной работы, о работе Школы кураторов в 2021/2022 учебном году.

С докладом «Основные нормативные акты, регламентирующие жизнь обучающихся в вузе» выступила начальник юридического отдела университета Н.В. Юшкова.

В программе семинара рассматривались вопросы психологической поддержки обучающихся, стипендиального обеспечения, мер социальной и материальной поддержки студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

О формах взаимодействия кураторов академических групп и заведующих общежитиями рассказала и.о. начальника отдела социально-бытового обеспечения Л.К. Черткова. Более пристальное внимание было уделено сотрудничеству кураторов со студенческими советами общежитий по вопросам санитарного состояния комнат, мест общего пользования, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

На семинаре были также затронуты вопросы организации внеучебного времени студентов, досуга и активного отдыха. Для более эффективного развития личности молодежи в университете функционируют Дворец Культуры и Центр спорта и здоровья. Специалисты этих центров совместно с кураторами применяют как традиционные формы привлечения студентов к занятиям в творческих коллективах и спортивных секциях, так и новые креативные форматы с использованием социальных сетей и интернета.

О достижениях добровольческого студенческого движения в вузе рассказала активист волонтерского центра «Глобус», участница Всероссийского фестиваля «Таврида.АРТ- 2021» Наталья Цимбал. Особое внимание на семинаре было уделено развитию корпоративного волонтерства, к которому смогли бы присоединиться преподаватели и сотрудники вуза.

В декабре завершается набор в студенческие отряды. На эту тему кураторы задали много вопросов командиру штаба студенческих отрядов Омского ГАУ Алексею Легуте, который отвечает за этот процесс и координирует связь вуза с областным штабом студенческих отрядов.

Проректор по социальной работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт акцентировала внимание кураторов на недостаточном уровне вакцинации студентов и необходимости более активно проводить среди них разъяснительную работу и привлекать к ней студентов-медиков.

В программе семинара также рассматривался вопрос о деятельности Совета обучающихся, взаимодействия общеуниверситетского и факультетских активов, необходимости найти общий подход к работе активов всех уровней для наиболее эффективной поддержки и реализации студенческих инициатив, который представили заместители председателя Совета обучающихся М.Петросян и К.Штанов.

В ходе обсуждения дальнейших планов совместной деятельности кураторов, Советов студенческих общежитий и Советов обучающихся до конца года были запланированы следующие мероприятия: рейд по студенческим общежитиям «Культура быта», конкурс новогоднего оформления холлов студенческих общежитий и учебных корпусов, конкурс новогодних поздравительных газет, корпоративные новогодние мероприятия.

В завершение семинара руководитель отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы М.Е. Киммель поблагодарила всех кураторов за активную работу со студентами в группах и вручила памятные сувениры тем преподавателям вуза, кто в этом учебном году впервые стал куратором.