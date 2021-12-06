Студенты Омского ГАУ - финалисты Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»

Из 10 тыс. полуфиналистов, представляющих 76 регионов России, в число финалистов были отобраны два студента Омского ГАУ.

В финале конкурса приняли участие обучающиеся Омского государственного аграрного университета им. П.А.Столыпина: Александр Косарев (ФТС в АПК) и Ксения Ригина (ФВМ).

На площадке студенты приступили к «строительству» университета нового будущего и были разделены на факультеты, относящиеся к одной из компетенций: наука, образование, туризм и многие другие. Ребята три дня решали кейсы по основе своих факультетов, занимались внеучебной деятельностью и зарабатывали баллы.

В первый день финалистов учили правильно определять целевую аудиторию и давали разное домашнее задание в зависимости от факультета. Во второй день прошла мощная работа над решением кейса. Любое свободное время уделялось для совершенствования своей идеи. В третий, самый решающий день, студенты дорабатывали свои презентации, защищали прототипы, менялись факультетами и оценивали работу других ребят.

Все участники финала работали 24/7, программа была расписана с 9 до 00 часов, многие работали ночью, так как дневного времени не хватало.

Во время внеучебной работы студенты посещали зоны РЖД, Росатома, Моторики, за посещение получали призы и баллы. Каждый день были организованы встречи с профессионалами своего дела: Максимом Древалем, Антоном Сериковым, Сергеем Вищипановым, Антоном Каравайцевым, Сергеем Мардановым, Ильей Чехом, Игнатом Петуховым, Артёмом Елмуратовым. На встречах спикеры рассказывали о своих достижениях, делились опытом, а ребята задавали интересующие их вопросы.

По итогам Всероссийского конкурса «Твой ход» ребята получили возможность отправиться в путешествие благодаря проекту «Больше, чем путешествие». Александр и Ксения смогут выбрать поездку в любой город России продолжительностью до двух недель.

Студенты поделились своими впечатлениями от финала:

Александр:«Я наконец-то нашёл себя, те вещи, которые мне по душе. Познакомился с людьми, с которыми собираюсь поддерживать связь в будущем. На конкурсе также сбылись мои маленькие мечты. Я отвлёкся от рутинной работы и попал в зону нового интенсивного ритма».

Ксения:«На финал я ехала уже за четким осознанием себя. Мне удалось поговорить с психологами, с которыми мечтала встретиться. Выиграть миллион - была не главная наша с Сашей задача. Оно так и получилось: мы нашли тех знакомых, с которыми уже начинаем работать над другими кейсами. «Твой ход» - это не о проектах, «Твой ход» - это о себе».