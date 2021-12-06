В центре Омска загорелась пассажирская Газель

Потушить машину удалось за несколько минут. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Посреди дня, почти в час пик, в центре Омска загорелась маршрутное такси. Машина остановилась на остановке Главпочтамт, чтобы высадить пассажиров, но что-то пошло не так. Автомобиль загорелся.

Газель вспыхнула как спичка. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

К счастью, обошлось без жертв, и все пассажиры и водитель успели покинуть салон до того, как его полностью охватило огнем. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 15:56, на место тут же выехали спасатели. Для тушения пожара понадобилось всего несколько минут, но огонь быстро распространился на всю машину. Восстановлению она точно не подлежит.

К счастью в пожаре никто из людей не пострадал. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

В салоне, по данным МЧС, было 12 человек. В тушении пожара принимали участи 9 спасателей и 2 единицы спецтехнки. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

Недавно несколько машин той же модели сгорели на стоянке пассажирского предприятия №8. Тогда загорелся один автомобиль, но в итоге пламя повредило три автомобиля.