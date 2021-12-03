В Омском ГАУ прошли тематические кураторские часы на тему «Предупреждение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность» и «Предотвращение вовлечения молодежи в наркоманию».

В качестве спикеров выступали курсанты выпускных курсов Омской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации под руководством сотрудников кафедры криминологии и профилактики преступлений.

В ходе мероприятия были затронуты вопросы не только правовой ответственности за терроризм и экстремизм, но и правила безопасного поведения в Интернете. Студентам рассказали о существующих угрозах национальной безопасности, реальных фактах и уголовных делах, предотвращении терактов и работе спецслужб в этом направлении. Кроме того, в ходе встречи были подняты вопросы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, уголовной ответственности за распространение и способах вовлечения молодежи и подростков в незаконное наркопотребление.

Во встречах приняли участие студенты агротехнологического, землеустроительного факультетов, факультета ветеринарной медицины, факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации и факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования.

Беседа вызвала большой интерес аудитории, студенты Омского ГАУ отметили важность и актуальность проблемы экстремизма и наркомании в современном обществе.

Администрация Омского ГАУ выражает благодарность сотрудникам кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России и лично доценту кафедры Ольге Альбертовне Бойко за сотрудничество и организацию профилактической работы со студентами аграрного университета.