Обучающиеся Омского ГАУ заняли I место в региональной студенческой олимпиаде по физике

В олимпиаде приняли участие команды следующих вузов: «Омский автобронетанковый инженерный институт» (ОАБИИ), «Омский государственный университет путей и сообщения» (ФГБОУ ВО «ОмГУПС»), «Омский государственнй аграрный университет имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ), «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»), «Омский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГТУ»).

Омский ГАУ на олимпиаде представляла команда студентов землеустроительного факультета:

1) Полежаев Данила Анатольевич (гр.201);

2) Кисненко Матвей Николаевич (гр. 201,);

3) Михальчеко Евгений Евгеньевич (гр. 201);

4) Семенов Денис Дмитриевич (гр. Б-12 ЗИК);

5) Федоров Евгений Анатольевич (гр. Б-12 ЗИК).

Руководители команды: старшие преподаватели кафедры математических и естественнонаучных дисциплин Логунова Элла Васильевна и Бабарико Анна Александровна.

В течение двух с половиной часов участникам олимпиады предстояло решить четыре теоретические задачи и одну экспериментальную задачу.

В рамках программы олимпиады для преподавателей вузов состоялся круглый стол "Роль дисциплины "Физика" в техническом и естественнонаучном образовании", также преподаватели посетили научно-образовательный ресурсный центр«Нанотехнологии» ОмГТУ.

Итоги олимпиады:

1-е место «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,

2-е место «Омский государственный университет путей и сообщения»,

3-е место «Омский автобронетанковый инженерный институт».

Поздравляем команду Омского ГАУ с победой!