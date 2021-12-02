Практики реализации проектов в области социального волонтерства обсудили на телемосте в Омском ГАУ

Мероприятие состоялось с участием организаторов волонтёрской деятельности из стран ближнего и дальнего зарубежья: Италии, Казахстана, Германии, Швейцарии, Узбекистана и России (Омск). В панельной дискуссии приняли участие спикеры и эксперты в области социального волонтерства, представители СО НКО, представители органов власти и ресурсных центров развития добровольчества.

Модератором встречи выступила Жанна Константиновна Шмидт, проректор по социальной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО "Омский ГАУ".

С приветственным словом у участникам, экспертам и спикерам обратились Андрей Валерьевич Бем, начальник управления молодежной политики министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Елена Анатольевна Тумар, начальник отдела развития добровольчества бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий"; Екатерина Игоревна Грязнова, главный специалист управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска.

Первыми своим опытом в реализации волонтерской деятельности поделились друзья из ближнего зарубежья. Казахстан представлял Мынбай Элфараби Хусанулы, директор КГУ "Молодежный ресурсный центр города Петропавловска". Спикер поделился опытом социального волонтерства в Республике Казахстан.

Узбекистан представляли Ширин Абидова, председательассоциации волонтеров Узбекистана Бибижан Аралбаева, начальник отдела агентства по делам молодежи Республики Узбекистан. Ширин рассказала о структуре и особенностях волонтерского корпуса в Республике Узбекистан, а Бибижан о том, как работали волонтеры Узбекистана во время локдауна в связи с Covid-19.

Йоханн Веглаге, член религиозной организации "Католический центр "Каритас" (Германия) поделился опытом работы в "Католическом центре "Каритас", он рассказал о том, как помогал патронажной службе.

О развитии социального волонтерства в Италии участникам поведал Якопо Винья-Тальянти, старший преподаватель иностранных и русского языков РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Юлия Шенкер, член Всемирной организации добровольцев "Киванис" проинформировала о волонтерской деятельности во Всемирной организации "Киванис" в Швейцарии, о добровольных взносах.

В конце встречи команда проекта "Волонтерский центр "Глобус" ФГБОУ ВО "Омский ГАУ" вместе с руководителем проекта Демидовой Ольгой Владимировной поделилась со слушателями результатами и предварительными итогами реализации проекта, рассказали о дальнейших перспективах развития.