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Общество6 декабря 2021 9:32

Омичка отдала 800 тысяч рублей мошенникам под предлогом инвестиций

Женщина взяла большой кредит, чтобы заработать, но теперь осталась вовсе без денег
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Омичка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей, которые взяла в кредит.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась еще одна жертва дистанционных мошенников. 68-летняя женщина из села Харино рассказала, что увидела заманчивую рекламу на одном из сайтов в интернете. Там обещали легкой доход от инвестиций. Пенсионерка оставила заявку с номером телефона и вскоре ей перезвонили. Мошенники пообещали сверхприбыль и попросили положить деньги на специальный счет, с которого потом пообещали совершать выплаты.

Ради получения как можно большей прибыли женщина взяла кредит и за неделю несколькими банковскими переводами отдала мошенникам 869 тысяч рублей. Когда в назначенный день выплаты не поступили, омичка поняла, что стала жертвой мошенников. Она тут же обратилась в полицию. Как отметили в пресс-службе ведомства, расследование по уголовному делу уже начали.