Омичка отдала 800 тысяч рублей мошенникам под предлогом инвестиций

Омичка перевела мошенникам более 800 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась еще одна жертва дистанционных мошенников. 68-летняя женщина из села Харино рассказала, что увидела заманчивую рекламу на одном из сайтов в интернете. Там обещали легкой доход от инвестиций. Пенсионерка оставила заявку с номером телефона и вскоре ей перезвонили. Мошенники пообещали сверхприбыль и попросили положить деньги на специальный счет, с которого потом пообещали совершать выплаты.

Ради получения как можно большей прибыли женщина взяла кредит и за неделю несколькими банковскими переводами отдала мошенникам 869 тысяч рублей. Когда в назначенный день выплаты не поступили, омичка поняла, что стала жертвой мошенников. Она тут же обратилась в полицию. Как отметили в пресс-службе ведомства, расследование по уголовному делу уже начали.